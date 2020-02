Colpito da un infarto mentre gioca a calcio: Adriano resta in ospedale

Restano gravi ma stabili le condizioni di Adriano Nika, il 20enne di Zero Branco che domenica scorsa, 2 febbraio, si è accasciato a terra dopo essere stato colpito da un grave infarto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il giovane è stato trasferito nel reparto di cardiochirurgia toracica dell’ospedale Ca’ Foncello, dopo essere stato ricoverato nella serata di domenica nell'unità coronarica. I medici stanno cercando di capire se il giovane sarà in grado di rispondere alle cure nelle prossime ore. Per ora la prognosi resta riservata ma l'intervento provvidenziale dei compagni di Adriano che l'hanno subito soccorso sul campo da gioco, potrebbe essere stato decisivo per salvare la vita al giovane. Amici e familiari attendono speranzosi un miglioramento.