Infarto fatale in casa: mamma Fabiana muore a 51 anni

Aveva lavorato in pizzeria fino a domenica sera. Lunedì mattina però, un infarto improvviso l'ha colpita mentre si trovava nel bagno della sua casa. Inutili i soccorsi dei familiari e i tentativi di rianimazione del Suem 118: Fabiana Introvigne è morta a soli 51 anni.

Titolare della pizzeria da asporto "Angolo della pizza" nella frazione di Bagnolo, Fabiana era molto conosciuta in tutta l'area del Coneglianese. Originaria di Revine Lago, a San Pietro di Feletto in molti avevano assaggiato le sue pizze fino a Tarzo dove domani pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, saranno celebrati i suoi funerali. Il marito Roberto Casagrande non si dà pace per quanto accaduto. Fabiana sembrava godere di ottima salute e nessuno avrebbe potuto immaginare che un malore improvviso la portasse via così presto all'affetto dei suoi cari. A trovarla priva di sensi, lunedì mattina, sono stati proprio il marito Roberto e il figlio David, consigliere comunale a San Pietro di Feletto. Padre e figlio hanno provato a rianimare la donna. Capita la gravità della situazione i due hanno chiamato sul posto un'ambulanza del Suem 118 ma quando il personale medico è intervenuto per Fabiana era ormai troppo tardi. I funerali saranno celebrati mercoledì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Tarzo.