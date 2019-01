Malore improvviso in casa, imprenditore perde la vita a 52 anni

Ha perso la vita nel sonno l'imprenditore Carlo Masetto. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio. Un malore improvviso che lo ha colpito nella sua abitazione a Meduna di Livenza.

Come riportato da "Il Gazzetino di Treviso", quando i familiari si sono accorti dell'accaduto era ormai troppo tardi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del cinquantaduenne. Carlo Masetto era titolare della Stilcolor, una nota azienda specializzata nella verniciatura di mobili. Fondata nel 1996, Stilcolor è da alcuni anni lo sponsor dell'associazione sportiva "Pallavolo Meduna" e da diverso tempo collabora anche con la squadra di calcio Liventina Gorghense. Proprio in questa squadra il figlio di Carlo aveva giocato nelle giovanili. Masetto lascia la moglie Silvia, la figlia Marianna di 20 anni, il figlio Marco di 18, i fratelli e la sorella. La sua scomparsa ha lasciato comprensibilmente senza parole non solo i suoi familiari ma tutta la comunità di Meduna dove l'imprenditore era molto conosciuto e stimato. Una persona gentile e sempre pronta a dare una mano, lo ricordano oggi in paese. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.