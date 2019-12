Malore improvviso in casa, madre di famiglia trovata senza vita a 67 anni

Una fine tragica e improvvisa ha spento il sorriso di Maria Pia Maset, 67enne originaria di Scomigo (Conegliano) residente ormai da diversi anni nel Comune di Vittorio Veneto. La tragedia è avvenuta tra sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna era andata a fare visita al marito, ricoverato all'istituto Cesana Malanotti per una frattura al femore, nella giornata di sabato. Le condizioni di salute della signora Maria, madre di famiglia, sembravano ottime. Quando la donna è rientrata a casa però un infarto improvviso non le ha lasciato nemmeno il tempo di avvertire i soccorsi. Domenica il marito ha provato a telefonarle per sapere come stava ma la donna non ha mai risposto. Preoccupato, il consorte ha chiesto al fratello della moglie di andare a controllare a casa e lì è avvenuta la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, trovando la porta di casa chiusa, si sono introdotti nell'abitazione da una finestra rimasta aperta. Inutile la chiamata al 118. Quando il personale del Suem è arrivato sul posto la donna era già morta da diverse ore. Sottoposta ad autopsia, si è scoperto che la causa del decesso è stato un infarto improvviso. Originaria della frazione di Scomigo, Maria Pia Maset era molto conosciuta a Vittorio Veneto dove si era trasferita dopo aver conosciuto il marito Stefano, originario di Oderzo. Dalla loro unione era nata la figlia Paola. Fatale per la donna essersi trovata in casa da sola nel momento in cui è stata colpita dal malore fatale. I funerali saranno celebrati venerdì mattina, alle 10.30, nella chiesa della frazione di Scomigo dove la salma di Maria Pia sarà poi tumulata nel cimitero locale.