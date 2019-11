Fa visita agli amici nel weekend, lo trovano morto in bagno a 47 anni

Era partito da Malaga, in Spagna, per trascorrere un fine settimana nella Marca insieme a un gruppo di amici residenti a Possagno. Domenica pomeriggio però, il 47enne Rachid Cherki è stato stroncato da un malore improvviso. Gli amici che lo stavano ospitando l'hanno trovato riverso in bagno. Inutile l'intervento sul posto dei soccorsi: per l'uomo era ormai troppo tardi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" vicino al corpo del 47enne è stata trovata una bottiglietta di Ventolin spray che ha aiutato i soccorritori a fare luce sulle cause della tragedia. Un malore improvviso che ha impedito a Rachid di chiedere aiuto. Una crisi respiratoria che non gli ha lasciato alcuno scampo. In via Pastega a Possagno, teatro della vicenda, sono arrivati nel tardo pomeriggio anche i carabinieri per fare luce su quanto accaduto. Sul corpo del 47enne non è stato disposto alcun esame medico e la salma è stata messa a disposizione dei familiari per il rientro nel paese d'origine dove avranno luogo i funerali. Sotto choc gli amici del 47enne, totalmente impreparati a questa tragedia improvvisa che ha trasformato una rimpatriata tra amici in un fine settimana a dir poco tragico.