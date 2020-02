Malore fatale: addio all'ex assessore Giovanni Dal Pietro

Ormai da 4 anni era malato e curato in casa ma, nella giornata di domenica 23 febbraio, un infarto è stato fatale a Giovanni Dal Pietro, marito e padre di famiglia residente nella frazione di Bibano a Godega di Sant'Urbano.

Dal Pietro aveva 84 anni ed era conosciutissimo in paese per essere stato assessore alle attività sportive negli Anni '90 nonché fondatore di associazioni come l'Avis e la sezione Ana di Bibano. Titolare di una falegnameria, prima di andare in pensione era stato anche dirigente del Godega Calcio. Persona piena di intraprendenza, era benvoluto da tutti quelli che avevano avuto la fortuna di conoscerlo. Non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in paese sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Dal Pietro. Giovanni lascia la moglie Elena che gli è stata vicina fino all'ultimo giorno, i figli Dino e Tamara, la nuora Rachele, i nipoti Samanta, Eleonora, Andrea, Giacomo e Gloria. I funerali saranno celebrati in forma privata domani, martedì 25 febbraio.