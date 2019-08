Infarto fatale, panettiere stroncato a soli 48 anni

Un malore fatale e improvviso ha spezzato a soli 48 anni la vita di Massimo Bottecchia, panettiere molto conosciuto nella frazione di Anzano, a poca distanza dai comuni di Cappella Maggiore e Vittorio Veneto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la tragedia sì è consumata domenica scorsa. Inutile l'intervento dei soccorsi, il cuore di Massimo aveva già smesso di battere al loro arrivo. Persona stimata da molti e lavoratore pieno di passione, Massimo aveva imparato il mestiere di panettiere dal padre sfornando ogni mattina chili di pane e dolci molto apprezzati dai residenti della zona. Alla notizia della sua scomparsa la mamma ha avuto un malore ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. I funerali di Massimo saranno celebrati mercoledì mattina, 14 agosto, nella chiesa della sua Anzano a pochi metri di distanza dal panificio della famiglia Bottecchia.