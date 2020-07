Esce di casa per andare a correre: muore stroncato da un infarto

Tragedia improvvisa nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio, nel Comune di San Fior. Giuliano Lot, pensionato e padre di due figli, ha perso la vita a 63 anni mentre stava correndo nella zona tra via Rividella e Borgo Canè.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Lot è stato stroncato da un malore improvviso. L'ultimo ad averlo visto è stato un tecnico dell'acquedotto che, vedendolo accasciarsi a terra, ha subito chiamato sul posto i soccorsi arrivati dall'ospedale di Conegliano. Per il 63enne era però già troppo tardi. Il malore lo ha stroncato sul colpo. Grande appasionato di podismo, era uscito di casa poco prima delle ore 16 per la sua solita corsetta di allenamento. Nulla di impegnativo, appena poteva Lot usciva quasi ogni giorno a correre ma il caldo delle scorse ore si è rivelato fatale. Oggi lo piangono la moglie Ivana e due figli, Riccardo e Massimo, che da alcuni anni vivono in Australia. In molti a San Fior lo ricordano come una persona piena di energia e amante dello sport. Nulla poteva far immaginare al dramma che l'ha stroncato nelle scorse ore. In passato Lot aveva vinto diverse gare podistiche. La data dei funerali non è ancora stata fissata dal momento che i carabinieri di Conegliano stanno ancora valutando se disporre l'autopsia per avere un quadro più chiaro sulle cause del decesso.