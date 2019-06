Soligo: i giovani della parrocchia preparano l'infiorata per il Corpus Domini

Infiorata speciale nella piccola parrocchia trevigiana di Soligo. L'occasione è stata la solennità del Corpus Domini, ma si festeggiava anche il decimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Tobia Badiane, originario del Senegal e studente di Diritto canonico a Roma, che da un paio di anni è presente nella parrocchia di Soligo in occasione di alcune festività durante l'anno.

Dopo il debutto a sorpresa dello scorso anno, anche quest'anno i giovani della parrocchia hanno preparato una piccola "infiorata" al termine della Processione Eucaristica di questa mattina, partita dalla chiesiola e diretta alla chiesa, decorando il manto stradale di via Chiesa. L’infiorata, una tradizione barocca italiana, consiste nel creare quadri a terra realizzati con petali, foglie e altri elementi della natura. Prima del passaggio della processione, seguita dalla santa Messa in chiesa, celebrata da don Tobia e da padre Giuseppe Moschetta, padre missionario di Soligo in Costa Rica, che domenica prossima festeggerà il suo 60° anniversario di ordinazione sacerdotale insieme alla sua comunità natale, i nostri giovani hanno creato sulla strada diversi quadri e decori floreali. E così chi ha partecipato alla processione si è trovato davanti a simboli religiosi ed eucaristici realizzati interamente con fiori e foglie: dapprima una croce con drappo bianco, poi il cuore di Gesù Misericordioso, la colomba della pace, la Bibbia, le spighe di grano insieme ai grappoli d'uva e l'Agnello di Dio. Infine, all'entrata della chiesa e davanti all'altare, a rafforzare la simbologia eucaristica del pane e del vino, erano state poste delle spighe di grano insieme a delle viti. Ammirata la comunità, che ha molto apprezzato il lavoro dei nostri giovani, che nel loro piccolo sono riusciti a portare anche nella nostra parrocchia di Soligo un piccolo assaggio di quanto avviene in quei centri dove la tradizione vede all’opera veri artisti dei fiori. A rendere tutto ancora più incantevole è stata la splendida giornata, che ha fatto risaltare i colori dei quadri. L'iniziativa è senz’altro ammirevole e tutti i fedeli auspicano che possa proseguire, con l'aiuto di tutti, ognuno come può, sia per la raccolta dei petali sia per la realizzazione dei quadri floreali. I giovani organizzatori si sono dichiarati soddisfatti della loro opera e hanno voluto ringraziare don Brunone che anche quest’anno ha dato loro fiducia nell'accogliere questa proposta.