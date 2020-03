«Me ne frego del virus, esco lo stesso»: influencer trevigiana riempita di insulti

Victoria Tei, giovane influencer di Treviso, è finita al centro di una vera e propria bufera social dopo il video pubblicato sul suo profilo Facebook non appena Treviso era stata dichiarata zona rossa.

«Non me ne frega niente del Coronavirus. Continuerò a uscire e divertirmi. Quando si ammalerà o morirà qualcuno tra i 20 e i 40 anni allora inizierò a preoccuparmi. Fino a quel momento non me ne fregherà nulla». Frasi choc che hanno sollevato in poche ore un vero e proprio polverone mediatico. Su Instagram la giovane è seguita da 15mila utenti mentre su Facebook conta quasi 6mila followers. Numeri importanti che, in questo caso, le si sono rivoltati contro. La ragazza è stata sommersa dagli insulti e ha ricevuto anche minacce di morte. A quel punto non le è rimasto altro da fare se non cancellare il post e scriverne uno nuovo di scuse. «Non avrei dovuto parlare non essendo informata. Ho sbagliato al 100% e me ne pento. Chiedo davvero scusa, ero presa dal panico perché mi era appena giunta la notizia che la mia città era stata messa in quarantena e ho sparato delle grandissime cazzate senza senso». Un messaggio che non ha fatto altro che gettare nuova benzina sul fuoco. Nonostante le scuse della giovane sembrassero sincere, in molti hanno continuato a insultarla per l'errore commesso.

Il video choc pubblicato da Victoria Tei

