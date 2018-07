Iniziati i lavori di adeguamento e riasfaltatura delle strade comunali di Casier e Dosson

CASIER Sono iniziati nei giorni scorsi di manutenzione straordinaria, adeguamento e riasfaltatura di alcune strade di Casier e Dosson. Un progetto complessivo che si concluderà all'inizio di settembre e per il quale l'amministrazione comunale guidata da Miriam Giuriati investe un totale di 217 mila euro. Il piano dei lavori pubblici è stato approvato dalla giunta all'inizio dello scorso dicembre.

Alla fine di giugno sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e di completo rifacimento di via Ungarello a Casier, dove è stata prima di tutto realizzata la linea, inesistente, dello smaltimento delle acque meteoriche. Negli stessi giorni i lavori hanno riguardato il parcheggio di via Dalla Chiesa a Casier, dove sono stati rivisti gli accessi alle attività commerciali ed è stata ridefinita la segnaletica orizzontale. Da oggi iniziano i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e riasfaltatura anche della strada, con adeguamento dei punti luce.

Sempre a fine giugno è stata avviata la sistemazione dell'incrocio tra via Guizzetti, via Marie e via Zermanesa a Dosson, con la messa a dimora, a margine dell'incrocio, del cosiddetto "Albero Sacro". L'obiettivo è di ultimare i lavori per l'inizio di settembre, quando è in programma la sagra paesana e la consacrazione dell'edicola religiosa dedicata alla Beata Vergine Maria. Lunedì 6 agosto inizieranno i lavori di rifacimento del sedime stradale e la conseguente riasfaltatura in via Marche a Casier e lunedì 27 agosto quelli in via Volta a Dosson.