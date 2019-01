Strada Sant'Angelo: iniziano i lavori all'incrocio con via Papa Leone

Inizieranno fra martedì 22 e mercoledì 23 gennaio i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra strada Sant'Angelo e via Papa Leone III. Dopo i sopralluoghi effettuati dal vicesindaco e assessore con delega alla Mobilità Andrea De Checchi e dall'assessore ai Lavori pubblici Sandro Zampese con i referenti del quartiere Sant'Angelo, si è ritenuto opportuno migliorare il livello di sicurezza dell’incrocio.

A tale scopo verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato su strada Sant'Angelo a nord-est dell’incrocio, al posto di quello posizionato a sud-ovest così da rallentare i veicoli in transito. In più, verrà costruito un marciapiede, sempre su strada Sant'Angelo (lato nord) nel tratto di 35 metri compreso fra l’incrocio e l’area di parcheggio adiacente per avanzare la linea di arresto di via Papa Leone III rispetto alla posizione attuale, con un sostanziale aumento della visibilità. Infine, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale su via Papa Leone III in corrispondenza dell’intersezione a servizio della fermata bus esistente a sud-ovest. L’intervento avrà un costo inferiore a diecimila euro e verrà eseguito dal servizio Infrastrutture viarie.