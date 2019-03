Una nuova pista ciclabile per collegare le due rotonde: lavori al via

Con l’inizio dei lavori avvenuto oggi, per la realizzazione del tratto di pista ciclabile che collegherà la rotonda di via Olme (incrocio con via Zermanesa e via Torni) a quella di via Scoutismo (incrocio via Zermanesa e via Olme), si completerà il collegamento ciclabile protetto tra Zerman e il centro di Mogliano, per una distanza di 3,770 km.

Il nuovo tratto di pista ciclopedonale, che sarà pronto tra 60 giorni, meteo permettendo, avrà le stesse caratteristiche di quella cui si collega verso Zerman, con due corsie di marcia. Verrà realizzato l'impianto di illuminazione anche stradale e sarà separata dalla sede stradale con un aiuola. Questa pista si raccorda anche con quella ciclopedonale esistente lungo via Torni, che porta fino a Mazzocco (Via Vivaldi), e che presto sarà collegata a Marcon, attraverso la nuova pista lungo via Torni i cui lavori inizieranno a breve. La spesa per la realizzazione di questo tratto, che ammonta a 170 mila euro, è stata interamente finanziata con economie derivanti dall’intervento della ciclabile Zerman-Olme.

L'intervento prevede anche l'asfaltatura di via Chiesa a Zerman. «Con questo ultimo tassello si completa un’opera di grandissima importanza per la mobilità lenta e in sicurezza, in bicicletta, lungo un’arteria tra le più importanti del nostro territorio. Via Zermanesa collega gli svincoli dell’autostrada alla tangenziale verso ovest e verso la provinciale che collega a Scorzè ed è gravata da un traffico intenso anche di mezzi pesanti. Percorrerla in bicicletta senza la pista sarebbe ormai impossibile. Ma con l’opera realizzata e con l’ultimo tratto in fase di realizzazione ci si può spostare in tranquillità da Zerman al centro e viceversa e abbiamo constatato che è stata molto apprezzata ed utilizzata» commenta il sindaco Carola Arena.