Sottopasso di via Roma: iniziati i lavori di manutenzione straordinaria

Sono iniziati e si concluderanno entro i primi di aprile, i lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso pedonale di via Roma. Le principali lavorazioni previste riguardano: il trattamento per l’eliminazione della flora batterica verde presente sulle pareti verticali e sui cordoli, idropulizia e trattamento con protezione fotocatalitica; la decalcificazione dei gradini in pietra naturale e loro lavaggio/pulizia; l'eliminazione dei graffiti a mezzo di opportuno solvente e trattamento antigraffiti; la pulizia dal chewing gum della porzione di pavimentazione sottostante il sottopasso; la bocciardatura sulle superfici delle pedate in marmo antiscivolo e la sostituzione delle lastre in pietra d’Istria danneggiate.

«Il sottopasso che collega via Pia a via Roma è una delle zone più frequentate della nostra città, sia per gli spostamenti tra est e ovest della linea ferroviaria, sia per la quantità di persone che arriva o parte in treno dalla stazione. Abbiamo deciso di fare subito questi lavori. Rientravano nel progetto di riqualificazione dell’area della stazione, che è in attesa di parere favorevole da parte di Ferrovie dello Stato, ma le condizioni precarie ci hanno fatto intervenire già oggi con una manutenzione straordinaria per ridare decoro ed evitare un aggravamento della situazione a tutela di tutti i cittadini che lo utilizzano» ha commentato il Sindaco Carola Arena. L’impresa esecutrice è la Vetex Srl di Padova, e il costo dell’opera ammonta a poco più di 30 mila euro.