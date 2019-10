Professioni sanitarie, al via l'anno accademico per 192 matricole

Il primo ottobre è stata una giornata importante per l’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, che vede rinnovata la collaborazione sinergica con l’Università di Padova, finalizzata alla formazione dei futuri professionisti sanitari.

Sono stati accolti, presso la sede formativa di Via Venier 192 i nuovi immatricolati di cinque corsi di laurea delle Professioni sanitarie così distribuiti: 30 per il corso di laurea in Audioprotesi, 36 per il corso di laurea in Igiene Dentale, 98 per il Corso di Laurea in Infermieristica, 10 per il Corso di Laurea in Ostetricia, 15 per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica e per Immagini. Per il corso di laurea in Assistenza sanitaria, l’avvio delle attività per i 50 immatricolati presso la sede di Conegliano è fissato per il 7 ottobre. L’Ulss 2, quale azienda di insegnamento, da anni ha stipulato una convenzione con l’Università di Padova e mette a disposizione risorse organizzative e professionalità per lo sviluppo del percorso teorico-pratico dei giovani futuri professionisti, che imparano non solo a curare ma anche a pre-occuparsi e prendersi cura delle persone che presentano bisogni sanitari. La formazione rappresenta una leva strategica per garantire standard qualitativi e di sicurezza dei servizi sanitari, in uno scenario di buone pratiche e di personalizzazione degli interventi.

Gli studenti vengono, da subito, inseriti nelle realtà operative, affiancati a professionisti che testimoniano e trasferiscono modelli, valori, abilità e passione per la loro professione e dove possono applicare, non solo le conoscenze apprese in aula, ma anche abilità tecniche e relazionali. Essi sono costantemente supportati da tutor didattici, risorse dell’Azienda, appositamente formati sulle metodologie didattiche che guidano il percorso, da guide di tirocinio che affiancano lo studente nelle esperienze di tirocinio e rappresentano dei punti di riferimento per il conseguimento degli obiettivi formativi e la realizzazione degli apprendimenti su cui si basa lo sviluppo della competenza professionale. In questi anni si è sempre più consolidata la collaborazione con l’Università di Padova: dall’apertura del Corso di Laurea in Infermieristica a Treviso nel 1997, sono successivamente stati avviati negli anni successivi il Corsi di Laurea di Tecniche di Radiologia Medica, Assistenza Sanitaria, Ostetricia, Tecniche Audioprotesiche, Igiene dentale. Per quanto riguarda, invece, i corsi di Laurea delle professioni della riabilitazione sono attivi presso la Nostra Famiglia di Conegliano i corsi di laurea in Fisioterapia e Terapia Occupazionale. L’esperienza di questi anni testimonia gli alti livelli di performance didattica raggiunti. Dai dati di Almalaurea, risulta che la gran parte dei laureati trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo. Il giorno 8 ottobre presso la sala convegni dell’Ospedale di Treviso la Direzione Aziendale Ulss2 e i presidenti dei diversi corsi di laurea attivi nell’Ulss Marca Trevigiana daranno il benvenuto ufficiale alle matricole.