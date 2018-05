Montebelluna: nel piatto di minestra servito in ospedale spunta un insetto morto

MONTEBELLUNA Pranzo indigesto tra le corsie del reparto di geriatria dell'ospedale San Valentino dove, nel piatto di minestra destinato a un pensionato di 84 anni, è stato ritrovato un insetto morto.

Un incidente alquanto spiacevole, riportato da "La Tribuna di Treviso" che racconta come l'amara scoperta sia stata fatta dalla nipote del paziente ricoverato presso la struttura di Montebelluna. La signora, dopo aver notato che nella minestra di verdure si nascondeva l'insetto morto, ha fotografato il piatto incriminato ma non ha voluto segnalare l'accaduto al personale di reparto. La nipote dell'anziano non ha nessuna intenzione di sporgere denuncia per l'accaduto ma, con la sua segnalazione alla stampa, voleva rendere noto il pericolo che qualsiasi altro anziano avrebbe potuto correre mangiando da solo la minestra di verdure con dentro l'insetto morto. Sull'episodio, classificato dall'Ulss come una sfortunata fatalità, è stata aperta un'indagine proprio da parte dell'azienda sanitaria di Marca per verificare che tutti i protocolli di igiene relativi alle cucine dell'ospedale siano stati rispettati.