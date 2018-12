Conegliano: il comune vende le quote dell'Intermodale Vittoriese

L’amministrazione comunale di Conegliano ha deciso di cedere in queste ore le sue quote all'interno della società partecipata Intermodale Vittoriese Srl, nata per gestire lo scalo merci a servizio della zona industriale di San Giacomo e Scomigo.

Il Comune ha dichiarato di voler procedere nei prossimi giorni alla vendita del pacchetto azionario pari al 2,483% del capitale sottoscritto e versato nella Società Intermodale Vittoriese Srl. Informazioni e bando sono reperibili sul sito web del Comune di Conegliano, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Solo pochi mesi fa, a inizio ottobre, anche il Comune di Vittorio Veneto aveva ceduto le sue azioni, uscendo dalla società partecipata. Ad oggi Intermodale Vittoriese è inattiva e in perdita e risulta altamente improbabile che qualcuno possa essere interessato nei prossimi mesi a rilevare le quote messe in vendita dal Comune di Conegliano.