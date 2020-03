Cesana Malanotti: «Test del tampone per tutti gli ospiti della casa di riposo»

Nei giorni dell'emergenza Coronavirus a Vittorio Veneto, i consiglieri comunali Alessandro De Bastiani e Mirella Balliana di Rinascita Civica-Partecipare Vittorio hanno presentato un'interrogazione al sindaco Miatto per chiedere informazioni sulla situazione della casa di riposo Cesana Malanotti.

Scrivono i consiglieri: «Premesso e considerato che in alcune case di riposo della provincia di Treviso si stanno determinando situazioni di emergenza legate al contagio da Covid 19, la Regione Veneto e l'Ulss 2 hanno dichiarato l’immediata esecuzione di tamponi per la diagnosi di Covid-19 a tutti gli operatori socio-sanitari delle case di riposo. In alcuni Comuni della Marca - continuano i consiglieri comunali - i sindaci hanno chiesto e ottenuto che nelle case di riposo siano effettuati i tamponi anche a tutti gli ospiti o almeno a quelli che presentavano sintomi al fine di evitare contagi diffusi. Vogliamo dunque chiedere al sindaco Miatto con questa interrogazione di riferire in merito alla situazione sanitaria degli ospiti e degli operatori socio sanitari del Cesana Malanotti, riportando quale sia la situazione organizzativa- lavorativa degli operatori in questo periodo emergenziale e chiedendo infine all’Ulss 2 di effettuare, se ancora non eseguito, il tampone a tutti gli ospiti della casa di riposo».