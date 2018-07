Lavori sulla rete dell'acquedotto: Ponte di Piave e Salgareda restano senz'acqua

PONTE DI PIAVE La società Piave Servizi ha annunciato che, dalle ore 23 di giovedì 19 luglio alle 6 di venerdì 20 luglio, sarà in programma un intervento di manutenzione alla rete adduttrice dell'acquedotto.

In tale circostanza l'erogazione dell'acqua sarà temporaneamente sospesa (o potranno verificarsi cali di pressione) in tutto il territorio comunale di Ponte di Piave e in tutta la frazione di Vigonovo nel Comune di Salgareda. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli i lavori verranno rinviati a data da definirsi, con nuova procedura di pubblicazione. Per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi al numero verde di pronto intervento 800 590705.