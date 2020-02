Interventi alla rete fognaria: cantiere concluso a Fiera, ultimi lavori a Santa Bona

«I lavori di realizzazione delle nuove fognature (e rifacimento della linea acquedottistica) nel quartiere Santa Bona, che hanno visto anche l'adeguamento stradale di via Santa Bona Vecchia, sono in dirittura d'arrivo mentre è terminato l'intervento in zona Fiera, dove verranno realizzati gli asfalti conclusivi entro la primavera».

A dirlo è il sindaco di Treviso, Mario Conte, che commenta l'intervento con queste parole: «Ringrazio Alto Trevigiano Servizi che, in sinergia l'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese, opera per garantire ai cittadini servizi migliori. Da parte nostra, stiamo lavorando per dotare la città di una rete fognaria efficiente dai quartieri al centro storico».