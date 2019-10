Guasti informatici nei distretti dell'Ulss 2: al via la manutenzione dei server

Dopo i recenti episodi di malfunzionamento delle linee elettriche del data center di Castelfranco Veneto e le problematiche che hanno interessato il server contenente il database del distretto di Asolo, la direzione generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana ha predisposto un intervento definitivo di soluzione che va a risolvere un problema di vecchia data per il distretto Asolo e cioè che il suo data-center non è stato progettato in continuità operativa.

L’azienda sanitaria trevigiana sta attuando il progetto di unificazione, ammodernamento e consolidamento dei data center, attualmente parzialmente distribuiti nelle tre ex Ulss risolvendo di fatto quanto sopra specificato. Con questi interventi vengono anche aumentati i livelli di continuità operativa, per impedire il ripetersi di blocchi sul sistema informativo. Questa operazione è già stata avviata, ma, considerata la sua complessità, non ancora completata. Si stima che entro fine anno il nuovo sistema andrà a regime. I livelli sistemistici verranno potenziati i sia nella componente elettrica sia in quella infrastrutturale, già dalla seconda metà del mese di ottobre.