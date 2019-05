Invasione di api a Conegliano: decine di telefonate ai vigili del fuoco

Pomeriggio di disagi a Conegliano dove uno sciame d'api ha creato scompiglio tra i residenti usciti per una tranquilla passeggiata domenicale. Decine di api hanno infestato in pochi minuti le vie della città nel primo pomeriggio di domenica 26 maggio.

Tantissime le telefonate arrivate ai vigili del fuoco da parte dei coneglianesi o di semplici visitatori che si sono ritrovati faccia a faccia con decine di insetti in volo. I pompieri hanno allertato subito gli apicoltori della zona per risolvere il problema, diffusosi ormai in molte aree della città e del centro storico. In serata l'allerta è rientrata e la situazione è potuta tornare alla normalità