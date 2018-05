"Io siamo Resilienza": inaugurata in centro a Treviso la scultura di Christian Balzano

TREVISO E' stata inaugurata nel pomeriggio di giovedì 3 maggio "Io siamo Resilienza", la grande scultura dell’artista livornese Christian Balzano portata a Treviso da Banca Generali con la collaborazione del Comune.

Alta oltre 3 metri per 1.5 tonnellate di peso, l’installazione raffigura un toro a testa in giù che duplica se stesso riverberando la propria immagine nella base a specchio, la cui forma è ottenuta dalla sovrapposizione dei cinque continenti. L’opera è stata posizionata in Piazza Crispi e inaugurata ufficialmente al pubblico giovedì 3 maggio alle ore 14.30 in presenza dell’artista, del Sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, dell’Assessore ai Beni Culturali, Luciano Franchin, e dei vertici di Banca Generali Private sul territorio.

“Siamo felici di aver portato a Treviso, città a cui siamo particolarmente legati e in cui ci apprestiamo a inaugurare la nostra nuova sede regionale, l'opera di Christian Balzano che ci colpisce per imponenza e per i valori che richiama – commenta Massimiliano Ruggiero, Area Manager di Banca Generali Private che aggiunge – L’arte di Balzano esplora la natura più profonda dell’essere umano, chiamato a superare le difficoltà trasformandole in sfide e a prendere in mano il destino e farlo proprio”. Già esposta nella centralissima via Torino di Milano, dove ha riscontrato un ampio successo di critica e pubblico, “Io Siamo Resilienza” sarà ammirabile gratuitamente e rimarrà esposta in Piazza Crispi a Treviso fino a venerdì 5 ottobre 2018. La scultura anticipa i temi al centro di “Resilienza”, la mostra personale di Balzano che sarà ospitata presso la nuova sede di Banca Generali Private in via San Nicolò 33 a Treviso, la cui inaugurazione è in programma per mercoledì 16 maggio.