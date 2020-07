Attualità Montebelluna / Via Montello, 102

Ipersimply di Montebelluna: «40 lavoratori a rischio licenziamento»

Cessione dei supermercati Auchan a Conad: ancora incertezza per i dipendenti del market di Via Montello. Sindacati in allarme: «Temiamo per la chiusura del punto vendita»