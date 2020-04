Coronavirus: riparte il mercato del pesce all'isola della Pescheria

Giovedì 12 marzo è stato l’ultimo giorno per i mercati del centro storico di Treviso, segnando la chiusura di numerose attività per limitare il rischio di contagio da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo più di un mese di quarantena, la città sta affrontando la tanto attesa fase 2 che permette ai mercati all’aperto di ricominciare la propria attività, con precedenza ai banchi che commercializzano generi alimentari. Via libera quindi al mercato ortofrutticolo di San Parisio e quello del pesce, situato nella bellissima Isola della Pescheria, che da martedì 21 aprile tornerà ad essere animata da venditori e cittadini. Le difficoltà della pandemia in queste settimane sono state molteplici, sia per i privati che per le aziende e le attività commerciali, che hanno dovuto abbassare le serrande senza aver alcuna certezza sul proprio futuro. La riapertura dei mercati, dona alla città di Treviso un primo segnale di ripresa: “Speriamo che l’emergenza sanitaria venga risolta presto, intanto siamo felici di tornare sui nostri banchi!” - sospira Andrea Magnaguagno, socio titolare della storica Pescheria Delfino. “Siamo stati i primi a concordare con le autorità e con il Comune di sospendere il mercato. Adesso cercheremo di seguire tutte le indicazioni e le accortezze necessarie per svolgere le attività di vendita in totale sicurezza… La salute prima di tutto!” In queste settimane, nonostante la sospensione dell’accesso ai locali, molte attività si sono attrezzate attivando un servizio di consegna a domicilio per i propri clienti. Vedere il centro storico e la bellissima zona della Pescheria senza quel vivace via vai di persone ci aveva resi un po’ tristi, però al tempo stesso orgogliosi del rispetto delle regole per il benessere collettivo da parte dei trevigiani. Adesso l’Isola è pronta a rifiorire. Ovviamente non senza nuove norme igienico-sanitarie studiate ad hoc per tutelare clienti e operatori ittici: l’accesso all’area di acquisto sarà regolamentato in loco dalla polizia municipale, obbligatorio munirsi di guanti e mascherina, oltre al rispetto delle distanze di sicurezza di un paio di metri dal personale addetto e dagli altri clienti. “Ci dovremmo adattare ad una quotidianità diversa, trasformando misure extra-ordinarie in buone abitudini. Ci vorrà un po’ di pazienza e tanto buon senso per evitare che il rischio di contagio torni a salire. Però già un segnale importante di ripartenza e positività arriva dalla nostra amata città!” Il mercato del pesce sarà operativo secondo i consueti orari di apertura: dal martedì al sabato mattina dalle 7:30 alle 13:00 circa. Sarà inoltre possibile prenotare la propria spesa, telefonando direttamente al numero 0422 54 53 35 e accordandosi con il personale addetto. Delfino Snc https://www.delfinosnc.it/