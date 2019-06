Istituto Galilei di Conegliano: emergenze ed istanze, i dati parlano chiaro

“La Provincia sta cercando, con ogni mezzo, di intervenire sugli edifici scolastici, con le poche risorse proprie disponibili ed accedendo ai tanti bandi di finanziamento. C’è bisogno della collaborazione di tutti, e delle Istituzioni Scolastiche in particolare". Commenta così il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, una nota pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Galilei di Conegliano che fa seguito ad uno scambio di corrispondenza già avvenuto e a vari incontri tecnici. “Ritengo corretto informare tutti sugli interventi effettuati dalla Provincia - continua il Presidente Marcon - presso l’Istituto Galilei ed in particolare nei due edifici risalenti agli anni '70 ed ospitanti la sede con uffici amministrativi ed aule e le officine con aule, i dati parlano da soli”.

"Nel 2016 sono state eseguite indagini diagnostiche sui solai, finanziate dal MIUR, nella sede e nelle officine che hanno evidenziato alcune problematiche legate al fenomeno dello sfondellamento di solai in laterocemento e a seguito di tali indagini diagnostiche sono state inviate al Ministero le richieste di finanziamento. Nel 2017 con DM. 607/2017 il MIUR ha finanziato la Provincia per l’esecuzione dei lavori sui diversi edifici di cui alle indagini del 2016 e per l’Istituto G. Galilei sede stati destinati € 90.000,00 di quadro economico complessivo. Nel 2018 la Provincia di Treviso ha poi partecipato all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 e relativi piani annuali emesso dalla Regione Veneto con DGR n.511/2018 presentando, tra gli altri, i seguenti progetti relativi all’Istituto G. Galilei:

1) “Intervento di adeguamento sismico” ITI Galilei via Galileo Galilei n. 16 Conegliano – 1^ stralcio sede, per un importo complessivo pari a € 2.999.600,00.

2) “Intervento di adeguamento sismico” ITI Galilei via Galileo Galilei n. 16 Conegliano – officine e laboratori, per un importo complessivo pari ad € 2.998.600,00.

Con comunicazione della Regione Veneto in data 10/05/2019 sono stati così finanziati i due interventi, che riguardano principalmente l’adeguamento sismico di una parte della sede (1° stralcio) e delle officine e laboratori, con l’obbligo dell’affidamento dei lavori entro il 05/05/2020. A tal fine è in corso di pubblicazione sulla GUCE il bando per la progettazione degli interventi stessi" continua Marcon.

"Nel 2018 a seguito dell’eccezionale allagamento nella sede, sono stati indirizzati i finanziamenti ricevuti con D.M 607/2017 ad interventi per sistemare problemi emersi sulle strutture della parte allagata, per un importo complessivo di € 90.000,00 ed un importo lavori di € 70.000,00, per i quali è stato redatto il progetto esecutivo che ha ottenuto in questi giorni l’autorizzazione del Genio Civile, pertanto a breve verrà avviata la gara per l’esecuzione dei lavori stessi. Sempre a seguito dell’allagamento di una parte della sede è stata redatta una perizia sui danni chiedendo all’assicurazione un risarcimento pari a € 130.000,00. La Provincia di Treviso ha poi partecipato all’ “Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” emanato dal Ministero il 06/03/2019 chiedendo finanziamenti anche per il progetto di “Adeguamento sismico mediante ampliamento dell’ITIS G. Galilei con accorpamento dell’IPSIA I. Pittoni di Conegliano”, per il quale siamo in attesa di comunicazione sugli esiti" chiosa i Presidente della Provincia.

"L’Istituto G. Galilei sede e laboratori è stato anche oggetto di indagine di vulnerabilità sismica, finanziata dal Ministero, affidata alla MTS Engineering srl di Lecco, i cui esiti, che hanno evidenziato alcune criticità, sono stati consegnati in data 06/06/2019. Tale indagine è in fase di istruttoria da parte dell’ufficio. Nel 2019 la Provincia di Treviso ha partecipato all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’aggiornamento per l’anno 2019 del Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 emesso dalla Regione Veneto con DGR n.397/2019 presentando, tra gli altri, i seguenti progetti relativi all’Istituto G. Galilei e I. Pittoni:

1) intervento di adeguamento sismico dell’Istituto Galileo Galilei – sito in via G. Galilei nr. 16 a Conegliano (TV) 2°STRALCIO (Segreterie Aula magna e palestra) per un importo pari a € 2.995.000,00;

2) nuova costruzione dell’IPSIA Pittoni – 1° Stralcio da effettuare presso il complesso scolastico dell’ITIS Galilei € 2.999.855,12;

3) nuova costruzione dell’IPSIA Pittoni – 2° Stralcio da effettuare presso il complesso scolastico dell’ITIS Galilei € 2.999.989,36.

Al momento risulta quindi inserito nella graduatoria unica formata dalla Regione Veneto con DGR nr. 865 del 19/06/2019 Allegato C “ Piano 2019-2020 Graduatoria Unica” al nr. 149 il progetto di “Nuova costruzione dell’IPSIA Pittoni – 1° Stralcio da effettuare presso il complesso scolastico dell’ITIS Galilei” per un importo pari a € 2.999.855,12”. Nel giugno 2019 sono state invece ordinate delle indagini supplementari su tutti i solai della sede e delle officine i cui esiti sono in corso di istruttoria da parte dell’ufficio tecnico dell’ente e che hanno evidenziato già alcune criticità che comporteranno una spesa indicativa di € 10.000,00 da eseguirsi a breve. In generale presso i due edifici risultano essere continui gli interventi manutentivi soprattutto sugli impianti. Perciò a breve – conclude Marcon – mi farò promotore di un incontro ad hoc con il Dirigente scolastico per condividere ed informarlo sullo stato dei progetti e dei loro avanzamenti".