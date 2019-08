Fondazione del 51° Stormo di Istrana, a settembe le celebrazioni per l'80° anniversario

“L' Aeroporto di Istrana si accinge a celebrare a metà settembre la duplice ricorrenza del 30° anniversario dell'entrata in servizio operativo del velivolo AM-X e l'80° anniversario della costituzione dello Stormo, avvenuta nel lontano 1 ottobre del 1939. In collaborazione con i comuni di Treviso ed Istrana, il 51° Stormo sta organizzando una serie di eventi con l'intento di valorizzare le due importanti ricorrenze storiche e per coinvolgere la cittadinanza ed il territorio, da sempre parte integrante della vita e della storia dello Stormo.

Il 12 settembre, a “Palazzo dei 300”, inaugurerà la serie degli eventi la presentazione del libro dell’Aeronautica Militare dedicato proprio ai 30 anni del velivolo AMX, al termine della quale avrà luogo a Piazza dei Signori il concerto della Fanfara della 1 ^ Regione Aerea aperto al pubblico e gratuito. Non mancherà l'esposizione del Mock Up dell'AM-X nel centro cittadino dal 10 al 13 settembre.

Il 13 settembre in Aeroporto si terrà il raduno "30 anni di AMX", aperto a tutti coloro che hanno fatto parte o ancora appartengono al 51° Stormo, che hanno operato con il velivolo AMX o che semplicemente hanno il piacere di partecipare ad un giorno "speciale" per lo Stormo e per l'AM-X, obbligatoria la registrazioni al sito https://www.30annidiamx.it.

In occasione del raduno in aeroporto verrà allestita una mostra statica con velivoli dell'Aeronautica Militare, voleranno gli AM-X con gli special colors dei gruppi di volo che hanno avuto in dotazione il velivolo e non mancherà il sorvolo della PAN.”