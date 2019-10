A Istrana nasce il primo comitato locale del sindacato Aeronautica Militare

Si è costituito venerdì scorso il comitato locale del Siam, il sindacato aeronautica militare di Istrana. Nel corso di una riunione partecipata è stato eletto coordinatore territoriale del Comitato Marco Viscovich, socio fondatore dello stesso Siam e punto di riferimento per il personale del 51° Stormo.

«Sono onorato per la fiducia che i colleghi hanno riposto in me. Il Siam - ha commentato - è per me sinonimo di rinnovamento e di una realtà locale che intende agire sempre nell'interesse e per la tutela dei colleghi». «Il Comitato di Istrana è solo la prima di molte realtà locali che si

costituiranno. Sarà il segnale concreto di presenza presso i reparti - aggiunge il Segretario Generale, Paolo Melis - e un punto di riferimento certo per i colleghi. Marco Viscovich in tal senso offre tutte le garanzie di per svolgere al meglio il suo incarico. I comitati saranno i mattoni che consentiranno al sindacato di crescere. Da questi organismi democraticamente eletti tra i nostri iscritti, emergeranno coloro che al primo congresso del Siam, che avrà luogo entro il mese di maggio del 2020».