Histrius: il progetto che riporterà a nuovo splendore un complesso residenziale abbandonato

L’intervento di riqualificazione inizierà a fine aprile, mentre la campagna vendite, affidata in esclusiva al gruppo immobiliare L’Arte di Abitare, partirà a marzo. Il progetto di rigenerazione mira al risanamento dell’involucro edilizio e all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche, mantenendo inalterati i tratti e lo stile architettonico del complesso. Una volta completato Histrius, questo il nome del rinnovato complesso residenziale/commerciale, ospiterà 62 unità abitative e 4 spazi commerciali, dando nuova linfa e vitalità al tessuto urbano locale. L’opera, immersa in un contesto verdeggiante, è costituita da due edifici principali sviluppati su 4 livelli. Il primo si affaccia su una piazzetta centrale, mentre il secondo resta alle spalle del primo, in posizione più riservata. Le funzioni commerciali sono tutte ospitate nei portici al piano terra del primo edificio, sui lati che affacciano verso la piazzetta commerciale, mentre le funzioni residenziali sono molto differenziate per tipologia e posizione. Al piano terra di entrambi gli edifici troviamo splendide residenze di varie tipologie e taglio, tutte con affaccio su un piacevole giardino privato, spazio accessorio perfetto, per chi ama trascorrere il tempo all’aria aperta. I giardini sono ampi ed attrezzabili e dispongono di una recinzione esterna che garantisce privacy e sicurezza.

Al primo e secondo piano si posizionano invece gli appartamenti con terrazzo, molto luminosi ed accoglienti, sono disponibili in tagli da due a tre camere da letto. Il terzo piano mansardato ospita le residenze più prestigiose ed esclusive, dotate di ampi terrazzi con splendide vedute sul paesaggio. La luminosità del piano mansardato è enfatizzata da velux appositamente posizionati per favorire l’ingresso della luce naturale e da grandi vetrate scorrevoli che affacciano sui terrazzi. La massima attenzione al design e alla qualità dei materiali ha portato i progettisti alla selezione di una serie di finiture e soluzioni in grado di valorizzare non solo gli interni degli appartamenti, ma anche gli spazi esterni privati. Tutti gli spazi comuni condominiali sono poi realizzati con particolare cura, dai vialetti di accesso agli ingressi fino all’illuminazione del contesto, nulla è lasciato al caso. Con una nuova valenza estetica ed architettonica, Histrius si configura come uno spazio protetto e servito, il luogo ideale per le famiglie con bambini. La campagna vendite per il complesso Histrius è iniziata, gli appartamenti sono già in fase di prenotazione con particolari agevolazioni sul prezzo di listino per chi risiede nel Comune di Istrana. Histrius è un progetto immobiliare firmato Industrie Edili Holding, tutte le unità sono quindi prenotabili presso la rete di agenzie L’Arte di Abitare servizi immobiliari, in particolare l’agenzia di Castelfranco Veneto, di prossima apertura, avrà l’incarico di seguire tutte le vendite del complesso come concessionaria esclusiva.

