Il Natale a villa Lattes, nel week end mercatini, concerti e molto altro

In concomitanza con la ricorrenza dell’Immacolata concezione nella casa – museo di Istrana, Treviso, si entrerà nel clima di frizzante attesa che precede le feste natalizie: per i bambini ci saranno le attività e le letture animate del progetto “Bianco incanto, attraversiamo l’inverno”, per gli adulti gli stand di prodotti artigianali ed enogastronomici e per tutti gli splendidi carillon che suoneranno per l’occasione. I laboratori per i più piccoli saranno attivi anche sabato 15 e domenica 16, giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 dicembre.

Villa Lattes, ad Istrana, si veste a festa per l’arrivo del Natale e, a partire da sabato 8 dicembre e per tutto il mese, invita grandi e piccini a scoprire i suoi ambienti, il parco e la pregiata collezione di carillon che custodisce attraverso un ricco programma di attività e appuntamenti promossi dalla Pro Loco Istrana in collaborazione con il Comune di Istrana. Nel weekend dell’8 e 9 dicembre sarà aperta dalle 9.00 alle 20.00 (il museo chiuderà però alle 18.00), rallegrata dal mercatino natalizio di prodotti artigianali e specialità enogastronomiche, dal percorso sensoriale per bambini e ragazzi “Bianco incanto, attraversiamo l’inverno” (sabato alle 15.30, domenica alle 11.00), dalla visita alla collezione di automi di Bruno Lattes che domenica 9 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 eccezionalmente torneranno a suonare.

Non potrà mancare la musica, e non sarà solo quella meccanica dei carillon: domenica 9 la Scuola di musica di Istrana si esibirà in un piccolo concerto e sarà presente a Villa Lattes dalle 11.00 alle 18.00, mentre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Istrana si proseguirà con il Gruppo d’archi veneto diretto dal Maestro Maffeo Scarpis che si esibirà in musiche di Vivaldi, Stamitz, Grieg e Mozart (ingresso libero, le offerte raccolte saranno devolute a favore della popolazione bellunese colpita dai danni del maltempo). Nel corso delle giornate di sabato 8 e domenica 9 sarà anche attiva a Villa Lattes una raccolta fondi a favore dei territori bellunesi colpiti dal maltempo (sempre per questa causa sabato 8 dicembre l’amministrazione comunale con le associazioni del territorio e Contarina promuove un pranzo di solidarietà al Circolo Noi di San Giacomo di Sala alle 12.00). Per i più giovani l’offerta di laboratori didattici e letture animate non si esaurirà nel weekend dell’Immacolata: anche sabato 15 alle 16.00 e domenica 16 alle 11.00, giovedì 27 e venerdì 28 alle 11.00, sabato 29 alle 16.00 e domenica 30 dicembre alle 11.00 sarà possibile partecipare alle attività del progetto “Bianco incanto, attraversiamo l’inverno”, della durata di circa un’ora e mezza (su prenotazione tel. 0422 831888, villalattes@coopculture.it; 5,00 euro a bambino, massimo 20 bambini a turno).

I bambini potranno sperimentare il fascino del colore bianco attraverso percorsi sensoriali e tattili, suggestioni musicali e sperimentazioni manuali e saranno guidati alla scoperta dei più famosi abitanti dei boschi del Nord attraverso l’ascolto di fiabe e leggende e un’attività creativa e fantasiosa. La casa museo Villa Lattes sarà visitabile sabato e domenica 9.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00. All’interno della dimora, ristrutturata secondo i moderni canoni del risparmio energetico e della domotica dal Comune di Istrana, sarà possibile ammirare gli ambienti allestiti con mobili e quadri appartenuti all’ultimo proprietario privato Bruno Lattes e la sua pregiata collezione di carillon ed automi, appartenente ai Musei Civici di Treviso e concessa in comodato alla casa museo di Istrana. Per un maggiore approfondimento si può usufruire della visita guidata o della app realizzata appositamente per il museo.