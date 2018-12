Istrana, pranzo di solidarietà per sostenere il territorio bellunese

Il Comune di Istrana, in collaborazione con le associazioni del territorio e il contributo di Contarina, organizza per sabato 8 dicembre un pranzo solidale per sostenere il territorio bellunese colpito dal maltempo. L’evento si svolgerà presso il circolo Noi di S. Giacomo di Sala a partire dalle ore 12. E’ possibile prenotare i biglietti entro mercoledì 5 dicembre: tutto il ricavato verrà devoluto ai Comuni che tanti danni hanno subito a causa delle forti piogge e del vento.

“Come Amministrazione comunale - spiega il sindaco Maria Grazia Gasparini - abbiamo accolto positivamente e sostenuto l’input delle nostre associazioni locali di organizzare un evento solidale a favore delle popolazioni venete colpite dal maltempo. Grazie anche al prezioso sostegno di Contarina, i fondi raccolti saranno versati alla Regione Veneto sul conto “Veneto in ginocchio”. Dobbiamo ritenerci fortunati per lo spirito di grande solidarietà che da sempre caratterizza il nostro territorio e che non è mancato in questa occasione.”