Il saluto di AstroSamantha al 51° Stormo di Istrana

Giornata trevigiana per l'astronauta Samantha Cristoforetti che da poche ore ha firmato il suo congedo dal servizio. "AstroSamantha", come ormai tutti la conoscono, si è recata in mattinata presso la base militare di Istrana per salutare il suo reparto, ovvero il 51° Stormo e sbrigare alcune pratiche burocratiche.

#Oggi il Capitano Samantha #Cristoforetti ha salutato la Bandiera di Guerra del suo reparto, il 51° Stormo.

Negli oltre 18 anni in #AeronauticaMilitare ha coronato il suo sogno di diventare astronauta e continuerà a portare nello spazio il Tricolore italiano. Ciao @AstroSamantha pic.twitter.com/BAgUEP1KKN — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) January 2, 2020