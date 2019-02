Italo Treno, oltre 150 assunzioni in arrivo: via alle selezioni

Occasione da non perdere per chi è in cerca di un lavoro nel mondo dei trasporti. Italo ha aperto i colloqui per 150 posti di lavoro. Tutti coloro che vorranno partecipare alle nuove selezioni per lavorare in Italo, coadiuvata dal partner Area 75 per questo nuovo processo di reclutamento, non dovranno fare altro che visitare il sito www.italospa.italotreno.it ed accedere alla sezione "Lavora con noi".

Hostess, steward di bordo ed operatori di impianto però non sono le uniche figure professionali che Italo sta cercando: oltre a queste 150 assunzioni Italo assumerà anche macchinisti esperti (in ambito operativo) e personale di staff da inserire nelle aree di Ingegneria, Digital, Human Resources e Revenue Management. Questa continua crescita nell'organico dà la possibilità ad Italo di far crescere anche coloro che già fanno parte della squadra: dal 2012 ad oggi circa 210 dipendenti hanno ottenuto la promozione e più di 70 hanno affrontato un processo di crescita orizzontale all'interno dell'azienda, passando dal mondo operativo a quello di staff. Nuove assunzioni che coincidono con i nuovi scenari che Italo ha davanti a sé per il futuro: entro inizio 2020 entreranno in servizio altri 10 treni Italo Evo (portando così la flotta complessiva a 47 treni) e nuove città entreranno nel network, su tutte Bergamo, Udine, Pordenone e Treviso.