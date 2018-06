Its Academy: una scuola di "super tecnici" per l'Opitergino-Mottense

ODERZO "Fate attenzione a non confonderle con i più conosciuti Istituti tecnici industriali statali, ovvero gli Itis. Le Its Academy sono una realtà ben diversa e potrebbero diventare presto il futuro della scuola italiana".

Parole dell'assessore veneto all'Istruzione Elena Donazzan dalla conferenza di presentazione del progetto Its Academy tenutasi nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno all'aula magna delle scuole Amalteo di Oderzo. Un incontro aperto alla cittadinanza ma rivolto, nello specifico, a insegnanti e imprenditori locali perché potessero capire di persona l'importanza e l'essenza di questi nuovi istituti scolastici strettamente legati al mondo del lavoro. A caratterizzare le Its Academy sono percorsi didattici estremamente settoriali della durata di due anni da intraprendere non prima di aver terminato le scuole superiori. Il modello a cui si ispirano viene direttamente dalla Germania dove a questi istituti sono già iscritti ben 900 mila giovani desiderosi di intraprendere un percorso di studi in grado di portarli, nel minor tempo possibile, ad avere le competenze per ottenere un posto di lavoro concreto nel minor tempo possibile. Un'idea che ha da subito affascinato anche l'Italia e, in particolare, la Regione Veneto che negli ultimi anni ha deciso di investire fin da subito fondi importanti per questo nuovo tipo di istituti post diploma.

L'idea presentata a Oderzo dall'assessore Donazzan e dal consigliere regionale (nonché ex-sindaco della città) Pietro Dalla Libera è quella di poter creare entro il mese di settembre 2019 un'Its Academy nel territorio dell'opitergino-mottense. La scuola sarebbe la prima nel suo genere a nascere nella provincia di Treviso. In passato la Regione ha infatti ampiamente sperimentato il progetto Its Academy ma sempre in altre province lontane dalla Marca. Il progetto di un istituto specializzante nella zona dell'opitergino mottense potrebbe essere quindi un'occasione da cogliere al volo per le scuole della Marca. L'accademia verrebbe finanziata tramite il 70% di fondi regionali e il 30% di fondi statali e per accedervi gli studenti dovranno sostenere un test d'ingresso fondamentale per l'ammissione. Indispensabile a questo punto, per la realizzazione del progetto, sarà la partecipazione delle industrie del territorio che dovranno dare la loro disponibilità per collaborare con il nuovo istituto e portare gli studenti a lavorare in azienda. Dei due anni di studi previsti dall'Its Academy uno sarà interamente dedicato alla formazione sul campo. I risultati sono finora incoraggianti. L'82% degli studenti veneti che hanno già scelto questo percorso di studi è riuscito a trovare lavoro pochi mesi dopo aver finito la scuola di formazione. I settori di specializzazione sono molteplici e spaziano dalla moda al turismo passando per il campo delle nuove tecnologie e della meccatronica. A Oderzo e dintorni non resterebbe dunque nient'altro da fare che scegliere il settore più consono alle aziende interessate e avviare la scuola entro l'inizio dell'anno accademico 2019/2020. "I fondi e la logistica non sono un problema" ha rassicurato Donazzan. "Quello di cui c'è bisogno è un concreto interesse da parte delle aziende locali e dei giovani interessati a trovare lavoro con una scuola altamente specializzante". A giudicare dal gran numero di presenti all'incontro di presentazione, l'idea non dovrebbe avere grosse difficoltà a prendere piede. L'entusiasmo generale per il progetto di una scuola così a stretto contatto con il mondo del lavoro ha suscitato parecchi entusiasmi. Spetterà ora alla Regione e alle aziende locali trovare la giusta intesa per trasformare il sogno di quest'ambizioso progetto scolastico in una realtà solida e concreta per l'intero territorio della provincia di Treviso.

