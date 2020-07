ITS Red Academy, a Treviso l'unico corso per diventare Construction Manager

C’è tempo fino a tutto mercoledì 15 luglio per iscriversi alla selezione dei corsi di alta formazione di ITS Red Academy. I corsi ITS Red formano super tecnici nel settore delle Nanotecnologie, della Bioedilizia, del Risparmio energetico e della Green economy. Le selezioni si terranno giovedì 16 luglio, dalle 8.30. Il test scritto sarà realizzato in modalità online utilizzando la piattaforma Google. Seguirà il colloquio motivazionale in presenza, davanti alla commissione, nella sede del corso scelto in fase di preiscrizione cioè a Padova, Verona, Vicenza o Treviso. Iscriversi alla selezione è molto semplice: basta andare sul sito www.itsred.it e compilare l’apposito format di preiscrizione.

ITS Red offre a Treviso l’unico corso di alta formazione post diploma del Veneto che forma Construction Manager, cioè “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile e nel cantiere”. Le lezioni si tengono all’IIS Palladio di Treviso. «Il biennio di alta formazione post diploma di ITS Red – spiega Cristiano Perale, presidente di ITS Red Academy – permette di diventare super tecnico delle case del futuro, non solo dal punto di vista della progettazione, ma anche della gestione del cantiere. Il settore delle costruzioni è in continua crescita e un ulteriore sviluppo è atteso anche a seguito dei vari bonus introdotti di recente a livello governativo. Le aziende del comparto sono costantemente alla ricerca di profili altamente specializzati, tanto che i nostri studenti ricevono offerte di lavoro ancora prima di terminare il biennio di studio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I corsi ITS Red sono fortemente orientati al lavoro e prevedono un biennio di alta formazione post diploma con 1200 ore di lezione in classe e 800 di stage, da realizzare in aziende leader del settore. In più, gli insegnanti sono per metà docenti e per metà professionisti che già lavorano nel settore. Una formula che garantisce occupazione a oltre l’80% degli studenti ITS Red, a un anno dal diploma. In particolare, il corso in Construction Manager di ITS Red offre alta formazione teorica e pratica per diventare un tecnico specializzato ed esperto con competenze di progettazione involucro ed impianti e di gestione del cantiere edile.