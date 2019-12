Fondazione Cassamarca: venduta la storica Jaguar Daimler

Fondazione Cassamarca ha venduto la Jaguar Daimpler storica targata TVA00000. L’automobile è stata acquistata da Hendrick Bott, avvocato di Amburgo, collezionista di automobili sportive inglese. Il professionista si è aggiudicato l’auto presentando un offerta di 14.100 euro risultata la più alta tra tutte quelle pervenute, entro il termine del 30 novembre, dopo che Fondazione aveva pubblicato sul proprio sito, sui social e su siti specializzati un invito all'acquisto della storica auto di rappresentanza dell’ente.

L'avvocato Bott, 41enne specializzato nel settore immobiliare, ha voluto far sapere alla fondazione trevigiana che ha acquistato l’automobile come regalo per la nascita di sua figlia Philippa, venuta alla luce otto settimane fa: «Quando è nata mia figlia mi sono reso conto che in nessuna delle mie auto avrei potuto collocare un seggiolino per bambini e così ho deciso di comprare questa macchina. La userò principalmente per portarla all’asilo e poi a scuola. Sono certo che anche lei la adorerà almeno tanto quanto me». Il ricavato dalla vendita sarà destinato a sostenere il progetto “Il Paradiso del Talento - Laboratorio dell’Opera Italiana”, corso di perfezionamento per Direttori d’Orchestra, che sarà tenuto presso il Teatro Eden dal maestro Giancarlo Andretta a partire da febbraio 2020.