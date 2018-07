Jesusleny Gomes, la camminatrice "seriale", arriva in tv con “Diversamente Veneto”

SAN BIAGIO DI CALLALTA Questo inverno ha incantato migliaia di persone su Facebook, raccontando in diretta la sua avventura, a piedi e da sola, attraverso tutto il Veneto; il 23 giugno ha stupito i presenti riuscendo ad organizzare a Bardolino (VR) un evento unico nel panorama regionale a conclusione del suo progetto “Su2piedi” e che ha coinvolto 23 Comuni di tutta la Regione. Ora Jesusleny Gomes, l’imprenditrice brasiliana di nascita e veneta di adozione, torna a far parlare di sé con una grande novità.

Dopo aver visto da vicino tutti e 574 comuni della Regione Veneto, porterà in televisione il Veneto in una chiave piena del suo caratteristico entusiasmo, in un programma dal titolo “Diversamente Veneto”, in onda su Antenna 3 Nordest canale 13 del digitale terrestre. Ogni martedì, in prima serata, alle 21.15, Jesusleny Gomes racconterà il suo “Veneto”, quello scoperto nei 4 mesi di cammino nel Veneto: un percorso lungo più di 3.200 chilometri durante i quali Jesusleny ha incontrato tante persone e raccontato le loro storie e il loro legame con il territorio.

Attraverso la sua esperienza ha fatto scoprire alle persone che la seguiva i luoghi sconosciuti a molti, risvegliando così quel orgoglio che tutti abbiamo dentro. E a raccontare in tv sarà appunto Jesusleny che, con la sua energia ha già conquistato molte persone. “Diversamente Veneto”, da titolo della manifestazione di Bardolino, che si è rivelata oltre che un grande successo, un’importante vetrina per tutte le realtà che hanno aderito, da martedì diventerà il nome del nuovo programma serale dedicato a una delle regioni più belle d’Italia, una regione tutta da scoprire insieme con Jesusleny Gomes. E c’è da scommettere che la brasiliana più amata dai veneti è già pronta a stupire con nuovi entusiasmanti progetti.

La prima puntata sarà dedicata al Fiume Piave, per girare questo pezzo Jesus si è recata nel parco del Piave nella zona di Bigolino, dove è rimasta incantata dallo splendore della natura e della cura per il posto, infatti, ci sono persone come Giochino Vettorello che da anni dedicano tempo e passione a questo luogo magnifico. Ad accompagnare Jesus con la fisarmonica non poteva mancare Pier Gatto, giovane fisarmonicista che da tempo coltiva questa passione.