Malattia incurabile uccide Jolao Strenghetto, ex campione di motociclismo

Sabato 23 maggio è mancato all'affetto dei suoi cari Jolao Strenghetto, imprenditore e personaggio storico del mondo dei motori a livello internazionale. Originario di Motta di Livenza, si era stabilito a Trento nel 1953 dove ha vissuto e messo su famiglia. Aveva 93 anni.

E' stato un grande protagonista del motociclismo. Il suo esordio nel mondo delle corse era avvenuto in sella a una MV e con un Cucciolo 48 dimostrando immediatamente il suo talento. Per alcuni anni ha corso anche per la Capriolo. Nel 1958 il trionfo con il titolo di campione italiano. Nel 1973 la vittoria nella classe 1600 nel Gruppo Turismo Speciale alla Trento Bondone. In molti lo ricordano oggi come uno dei più grandi piloti di motociclette vissuti in Trentino. Al telento nelle gare, Strenghetto aveva associato anche la sua vocazione imprenditoriale aprendo ben due concessionarie: una della Bmw a Trento e una dell'Alfa Romeo a Rovereto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Abbandonate le competizioni la sua grande passione lo aveva portato a seguire i primi passi del figlio Paolo che ha saputo ottenere grandi risultati internazionali nel karting, partecipando anche a campionati mondiali. «Lo incontravamo di frequente nei paddock delle salite - ricordano i vertici della "Suderia trentina" che hanno voluto dedicargli un commosso ricordo sui social - Il figlio è stato un ottimo pilota alla guida di diverse vetture, dalle turismo alle sport, Ams, Osella, Lucchini, Sighinolfi, aggiudicandosi alcuni assoluti. A Paolo e famiglia giungano le condoglianze del Direttivo della Scuderia Trentina e del Club Ufficiali di Gara Attilio Bettega».