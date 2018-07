Keyline di Conegliano: la Federazione Maestri del Lavoro va in visita all'azienda

CONEGLIANO Lo stabilimento Keyline di via Camillo Bianchi a Conegliano ha accolto stamane un’ampia delegazione della Federazione Maestri del lavoro - Consolato provinciale di Treviso, persone distintesi per meriti speciali in campo lavorativo decorate con stella al merito del Presidente della Repubblica. Dopo la visita guidata ai reparti produttivi, dove ogni giorno vengono fabbricate chiavi e macchine duplicatrici destinate ai mercati di tutto il mondo, gli ospiti sono stati accolti dall’amministratrice unica Mariacristina Gribaudi che ha illustrato loro passato e presente di quest’azienda erede di una plurisecolare storia di family business. Dopo la visita al museo della chiave Bianchi 1770, la consegna di una chiave commemorativa dell’evento e la foto di gruppo con Gribaudi e Massimo Bianchi, strategic planer dell’azienda.