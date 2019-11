Kristian Ghedina compie 50 anni: gli auguri del Governatore Zaia

«Buon compleanno Kristian. Hai 50 anni, ma nessuno di noi ha mai dimenticato quella spaccata da brivido a 140 all'ora sulla tremenda Streif di Kitzbuhel, 13 vittorie in Coppa del Mondo, il poker sull'altro mito del circo bianco come la Sasslong in Valgardena».

Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, rivolge i suoi auguri al grande campione di sci cortinese Kristian Ghedina per i suoi 50 anni. «Spegne 50 candeline – aggiunge Zaia - ma Ghedina ha ancora lo spirito e il sorriso del ragazzo-jet di allora, che sono un aiuto prezioso nella sua prestigiosa veste di ambasciatore dei Mondiali di Sci Cortina 2021, che ci lanceranno verso le Olimpiadi 2026. Sulla pista Vertigine del mondiale 2021 ci sarà un salto da brividi, e non poteva che chiamarsi "Ghedina" – conclude Zaia - e vedremo se in quel momento qualche uomo-jet di oggi si ricorderà della spaccata "Ghedina" di Kitzbuhel e ci farà provare altre vertigini. Ancora auguri grande Ghedo!».