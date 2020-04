La Butto in Vacca lancia un social talent show e dà il ricavato alla protezione civile

Domenica 19 aprile si sarebbe dovuta correre la sesta edizione della Moohrun®, poi rinviata al 1° novembre a causa dell’emergenza sanitaria in corso. I volontari de La Butto in Vacca A.S.D., l’associazione sportiva dilettantistica che organizza l’insolita manifestazione podistica trevigiana, non si sono però dati per vinti, e hanno creato un evento speciale per divertire il “popolo muccato” e raccogliere offerte da devolvere in beneficenza.

Così, domenica scorsa è andato in scena sui canali social ufficiali il primo LBIV’S Talent Show, un’esilarante gara tra talenti domestici: ogni concorrente ha avuto a disposizione 30 secondi per esibire la propria arte, tra canzoni, performance di airguitar, danze del ventre, cooking acrobatico, illusionismo e spettacoli fantasiosi, tutti da eseguire rigorosamente a casa e di corsa. A giudicarli, il severo direttivo de La Butto in Vacca. L’iscrizione a LBIV’S Talent Show prevedeva un’offerta libera: alla fine sono stati selezionati 14 finalisti, e l’intera cifra raccolta (circa 500 euro) è stata devoluta alla Protezione Civile di Treviso per l'acquisto di beni materiali necessari ad affrontare l’emergenza Covid-19.

Al termine di due ore di diretta Facebook, con più di 3.500 visualizzazioni e centinaia di divertiti commenti live, sono stati proclamati i 3 vincitori, che sono stati premiati con l’iscrizione alla Moohrun®6 del 1° novembre, con una t-shirt special edition disegnata appositamente per il Talent Show e con i pettorali gentilmente offerti da Venice Marathon per la 42 km e per la VM10K. Questi i vincitori: Armando Cosentino nei panni del Mago di Transilvania; Mattia Flip, campione del mondo di Street Magic, e Giuseppe Pinarello, frontman degli A&B Cabarock con un brano originale. A giorni si attende comunque l’annuncio di nuove iniziative, che in questi giorni di prossimità a distanza si stanno rivelando preziose per continuare a coinvolgere e motivare i runners e i fans de La Butto in Vacca, così da mantenere alta la loro attenzione sulle opere e le azioni delle quattro associazioni benefiche a cui sarà dedicata la Moohrun®6.

