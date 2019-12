La Fondazione Opera Pia Maurocordato sostiene i nidi dell’infanzia per favorire la natalità

Accanto al Centro di aiuto alla vita si è collocata l’Opera Pia Maurocordato di Treviso, la fondazione con sede a Porta San Tomaso che ha per mission l’aiuto all’infanzia in difficoltà. E’ stata firmata nei giorni scorsi la convenzione triennale tra i due enti che “ci impegna”, ha detto Sergio Criveller presidente dell’Opera Pia, “ad un sostegno concreto e solidale all’infanzia. Il Centro di aiuto alla vita riceve già risorse economiche da parrocchie, enti locali, diocesi e da oltre duecento soci privati. Il nostro intervento ha lo scopo di aggiungere 7.500 euro per allargare il servizio di nido per bimbi fino ai due anni di età”.

Sono ben 125 i bambini che dal Centro di aiuto alla vita l’anno scorso hanno avuto la certezza di poter nascere. Il personale del Centro accoglie infatti le future mamme in difficoltà, in genere indirizzate dai Servizi sociali dei Comuni. Propongono il possibile percorso del nuovo figlio già concepito. Difficoltà oggettive rendono infatti perplesse le donne con figli di fronte ad una maternità inaspettata. “Tra i più richiesti al Centro”, ha detto Anna Biron presidente del Centro e cofirmataria della convenzione con l’Opera Pia, “è il servizio di accompagnamento dei figli più grandicelli all’asilo, o a scuola o alle attività pomeridiane. Vengono così create le condizioni perché nella famiglia si crei lo spazio necessario all’arrivo del nuovo figlio, il quale poi può essere accolto nel nido”.