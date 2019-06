Breda di Piave: al via i laboratori di street art, graffiti e murales

Diventare street artist per qualche giorno sarà possibile grazie alle Politiche Giovanili e di Comunità del Comune di Breda di Piave, supportate dalla cooperativa La Esse. Il progetto, nato da una proposta del consiglio comunale dei Ragazzi, prevede cinque incontri per aspiranti disegnatori: venerdì 21, mercoledì 26 e venerdì 28 giugno, lunedì 1 e venerdì 5 luglio. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 16.30 alle 19 nell’area sportiva di piazzale Julia, a Breda di Piave.

Esprimere se stessi e passare del tempo insieme, dedicandosi alla bellezza e alla cura dei luoghi. Essere cittadini è anche questo e l’arte svolge un ruolo fondamentale per il benessere della comunità. Ed è proprio l’arte che il Comune di Breda intende valorizzare come mezzo di coesione sociale, benessere, partecipazione, ma soprattutto di divertimento, spostando l’attenzione anche su quelle modalità artistiche meno riconosciute ma più vicine ai giovani. Innovare è anche aprire la strada a nuove possibilità, in un’ottica di scambio intergenerazionale e arricchimento. La partecipazione al laboratorio è libera ma i posti sono limitati ed è necessario prenotare il proprio posto. Per informazioni e iscrizioni contattare Alberto al numero 340 1055000 o Silvia allo 340 2298354.