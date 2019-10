"Ricomincio da me": a Treviso un laboratorio per aiutare le donne senza lavoro

Partirà giovedì 7 novembre il laboratorio “Ricomincio da me” proposto dallo Spazio Donna del Comune di Treviso. Si tratta di una serie di percorsi laboratoriali per aiutare le donne disoccupate o inoccupate, anche da tempo, a riconoscere le proprie capacità e competenze, acquisite anche in contesti informali, per comprendere gli ambiti in cui proporsi, così come i canali e le strategie di ricerca attiva adeguate al profilo ricercato, anche attraverso l’approfondimento delle dinamiche del mercato del lavoro attuale. Il laboratorio si svolgerà ogni giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella sede del servizio, a fianco delle Scuole A. Volta, nel quartiere di Fiera.

«Molte donne, dopo un periodo di inattività spesso legato alla maternità ma anche ad esperienze negative nel mondo del lavoro, hanno bisogno di un luogo di confronto per trovare supporto e orientamento - afferma l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo - Con le operatrici de “La Esse” che cura la gestione dello Spazio Donna abbiamo pensato ad un percorso laboratoriale perché le donne scommettano su sé stesse e, siamo certe, vinceranno». Il percorso fa parte delle attività dello Spazio Donna che promuove l’attivazione di gruppi in cui le donne possono trovare sostegno. Nel mese di ottobre è ricominciato il lavoro del Gruppo Alzaia 121 che mira a creare relazioni e a stimolare il fare rete tra donne, che qui possono condividere il tempo e fare insieme piccole attività. Un percorso consolidato, che da 3 anni crea vicinanza tra le persone oltre le differenze sociali, culturali e di età, in un contesto accogliente creato dalle donne stesse. Il gruppo si dà appuntamento ogni venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, l’adesione è libera e dovrà essere effettuata entro il 4 novembre. Condotto da un’operatrice dello Spazio Donna, il Gruppo di confronto e supporto tra donne invita invece le partecipanti a raccontarsi e a sostenersi, un’esperienza che nasce dai bisogni raccolti dalle donne che si rivolgono allo sportello. Lavorano, si occupano della casa, della vita figli e dei famigliari bisognosi, spesso senza concedersi del tempo per sé: il gruppo nasce dal desiderio e dal bisogno di potersi dedicare uno spazio al femminile in cui confrontarsi, condividere le proprie difficoltà e sentirsi accolte e comprese da altre donne che vivono le stesse situazioni, con possibilità di trovare soluzioni inedite. In gruppo si incontra il giovedì alle ore 20.30 ogni tre settimane.

Spazio Donna Treviso è un servizio del Comune di Treviso ed è punto di riferimento per le cittadine che vivono una particolare situazione di bisogno e per le persone che con le loro idee e risorse vogliono mettersi a disposizione per aiutare altre donne e promuovere la parità. Lo Spazio Donna ha attivo uno sportello di ascolto, informazione e consulenza individuale: le operatrici esperte accolgono donne che cercano aiuto rispetto ai temi legati alla coppia, alle relazioni, al lavoro, alla salute, alle scelte di vita, alla violenza di genere, ai diritti e alla conoscenza del territorio, in stretta collaborazione con le istituzioni, i servizi socio-sanitari, e una rete di associazioni che negli anni si è costituita a supporto del lavoro dello Spazio.