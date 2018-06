La lampada votiva della pace arriva a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Agli atti bombaroli, siano essi di natura politica, dimostrativa o solo vandalica, accaduti in città, gli alpini contrappongono il messaggio di pace e di ricordo, rappresentato nell'occasione del Raduno Triveneto dal 15 al 17 giugno dalla presenza della Lampada Votiva o della Pace, ospitata attualmente nella Basilica di Monte Berico.

Su iniziativa del Comitato organizzatore presieduto da Francesco Introvigne, e in accordo con i Giovani iscritti all’Ana del 3. Raggruppamento la Lampada arriverà nella mattinata di sabato 16 giugno al Bosco delle Penne Mozze, dove partirà alle 11 portata a spalla e scortata da una quarantina di alpini del Gruppo Giovani, che si alterneranno in gruppi da otto persone, e arriverà in città verso le 14.30 aggregandosi al reparto Salmerie, dirigendosi insieme verso piazza Giovanni Paolo I e poi nella Cattedrale di Ceneda dove rimarrà fino al termine del Raduno, naturalmente sfilando anche domenica mattina con la Sezione di Vicenza. La Lampada Votiva è stata realizzata in occasione della ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale 1914 - 1918, per iniziativa della delegazione vicentina dell'Istituto Nazionale per la Guardia D'Onore alle Reali Tombe del Pantheon: lo scopo è di ricordare la sofferenza ed il sacrificio di tanti giovani che hanno dato la vita nei campi di battaglia e nell'auspicio che tanta sofferenza ed atrocità, con la pace non si debbano ripetere mai più. Nel corso dei quattro anni dal 2014 al 2018, in occasione delle varie ricorrenze e celebrazioni, la Lampada è stata più volte portata in pellegrinaggio presso i principali monumenti, in particolare ai Sacrari ed Ossari della provincia vicentina. E ora anche in occasione del raduno Triveneto. Al termine del periodo del Centenario, la Lampada verrà collocata definitivamente nel posto riservatole davanti all'altare maggiore del Santuario di Monte Berico.