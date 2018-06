Lancio del tocco a Ponte di Piave! L’anno scolastico è finito!

PONTE DI PIAVE Come da tradizione si è svolta sabato 30 giugno 2018 la giornata dedicata alla consegna dei diplomi di terza media agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave. Nel corso della mattinata vi è stata l’occasione per rilanciare il progetto promosso dalla società di pesca sportiva La Marcandola affiliata alla FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività subacque, in collaborazione con la ASD La Trota, che nella sede posta nei locali della ex Stazione Ferroviuna gestisce un’aula didattica e punto di informazione per la pesca ricreativa a beneficio degli istituti scolastici del territorio. Il Presidente provinciale della FIPSAS ha ha consegnato agli alunni della classe 4 della Scuola Primaria di Levada, accompagnati dall’insegnante Anna Maria Montagner, l’attestato di Guardiani della Natura



78 gli studenti dell'Istituto comprensivo che hanno ricevuto l’attestato di Licenza Media e che da oggi sono chiamati a fare la prima vera grande scelta della loro vita, cioè quella di decidere il corso di studi nella scuola superiore. La giornata si è conclusa con la consegna delle borse di studio istituite e finanziate con parte dell'economia dovuta alla riduzione dell'indennità di carica del Sindaco La Commissione composta dal Sindaco, Paola Roma in qualità di Presidente e dal Prof. Amedeo Cavallaro e Prof. Tommaso Tommaseo Ponzetta ha decretato la seguente classifica:



1. classificato Martin Beatrice - “Goffredo Parise e Andrea Zanzotto: autori a confronto” Il testo ha tutte le caratteristiche di un romanzo breve o di un racconto lungo in cui trovano ospitalità tutte le epifanie della scrittura. L’opera è sorretta da una profonda suggestione poetica che emoziona il lettore. Ricordi, descrizioni, accadimenti storici, profili biografici ed autobiografici si intrecciano e si intersecano con uno stile potente e suggestivo che rende amabile e nel contempo malinconico il racconto e non mancano neppure cenni storici importanti. Creatività ed originalità sono i tratti più salienti di questo scritto che suscita stupore e meraviglia in una scrittrice ancora in erba. Opportuni e splendidi i richiami alla poesia di Zanzotto, poeta che con il suo immenso amore per il Veneto è spesso dimenticato: una realtà che ci piace e che evidenzia un mondo adolescenziale che spesso e volentieri neglige la poesia.



2. classificato Malausa Linda - “ L’orto: l’amore per la terra dà sempre buoni frutti” Testo semplice, spontaneo a tratti anche originale che offre uno squarcio ed uno scorcio di vita familiare in cui natura e uomo sono complementari. L’immagine delle piantine nei vasi,familiare in questa terra, costringe la mente a riflettere su di una realtà che rischia di scomparire. Il testo rinvigorisce l’amore per la terra, una volta patrimonio assoluto della nostra realtà veneta



3. classificato Spinacè Lisa - “Il Milite non più ignoto. Alla scoperta dei volti e dei nomi dei nostri Caduti” Il testo propone lacerti tratti da libro del prozio “Storia di un internato militare italiano”. E’ un documento interessante della vita in un campo di prigionia e delle diverse peripezie e dell’odissea vissuta dallo scrittore. Manca però un commento sulla triste vicenda. Forse avremmo sentito la voce dell’innocenza rispetto a quella ignobile realtà che è la guerra in tutta la sua crudeltà e tragicità



4. classificato - Cecchetto Riccardo - “La Piave” Il testo è un microresoconto della 1^ Guerra mondiale che spazia dal Piave alle trince, alle armi, ai musei ed ai percorsi della Grande Guerra. Testo indubbiamente interessante ma si limita alla scelta di una cronaca ampiamente documentata ed illustrata. Offre dati oggettivi ma è carente sul piano della soggettività. Interessante il riferimento al fiume declinato al femminile



5. classificato Muskann Kaur - “Il ruolo del Piave durante la Prima Guerra Mondiale” Testo esauriente ed esaustivo sulla grande guerra soprattutto combattuta in questi territori. Alla fine presenta sia il testo de “La leggenda del Piave” sia alcune poesie significative di D’Annunzio ma soprattutto di Ungaretti scritte sui principali campi di battaglia a testimonianza della distruzione di tutti i valori che un conflitto di tali proporzioni opera sulle coscienze degli uomini. Opera meritoria ma priva quell’originalità e spontaneità che rende il testo umanamente convincente ed accattivante.



Dopo i tradizionali saluti e ringraziamenti a quanti, a vario titolo, hanno collaborato nelle attività dedicate alle “Politiche Scolastiche” - dai dipendenti del Comune ai Nonni Vigili dell'Ass. Gruppo Insieme “Luciana e Mario” e dell'Ass. Volontari di Ponte di Piave, per il prezioso servizio svolto durante l'anno scolastico - ed il brindisi offerto dalla Residenza per anziani Gianni Marin che ha ospitato l’evento, la mattinata si è conclusa con la foto di gruppo ed il tradizionale rito del lancio del tocco.--