Lapo Elkann in visita a Treviso: pranzo d'affari al Bosketto

Lapo Elkann passa per Treviso e, in pausa pranzo, decide di concedersi una sosta al ristorante Bosketto per assaggiare il celebre filetto di carne preparato dal locale trevigiano situato lungo il Put, in zona Dal Negro.

Quando l'hanno visto entrare, titolare e clienti del ristorante sono rimasti piacevolmente sorpresi. Un pranzo d'affari che ha lasciato molto soddisfatto il rampollo di casa Agnelli. A fine pasto immancabile la foto ricordo insieme al titolare del locale. Uno scatto, subito postato sui social del ristorante, che non ha mancato di sollevare numerosi commenti negativi da parte dei clienti. Tra battute scontate del tipo: "Adesso vedi come tira il ristorante" e domande del calibro: "Ma cosa ci fa un soggetto del genere a Treviso?", il titolare ha deciso di difendere il suo cliente rispondendo a molti utenti spiegando che Lapo è stato molto cordiale e disponibile e che si trovava a Treviso di passaggio visto che ha un'azienda di occhiali nel Bellunese. Infine, a chi criticava il rampollo di casa Agnelli per il suo passato, la risposta è stata semplice e diretta: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Lapo è un ragazzo semplice e alla mano. Ci ha fatto piacere si sia fermato da noi".