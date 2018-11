Lavori all'acquedotto: Piave Servizi interrompe la fornitura d'acqua di Oderzo

Piave Servizi rende noto che, a causa dell’esecuzione di un intervento manutentivo alla rete acquedottistica di Oderzo già programmato per lunedì 29 ottobre e rinviato a causa del maltempo, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in: via Postumia di Camino (tra gli incroci con via Donizetti e via Postumia di Fratta) dalle ore 08:30 alle ore 11:30 di Lunedì 5 novembre 2018. Inoltre, in tutta la frazione di Fratta potranno verificarsi consistenti cali di pressione con brevi e temporanee interruzioni. Il servizio tornerà normale nel primissimo pomeriggio. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno rinviati di 24 ore. Si chiede gentile comprensione per il disservizio e si avvisa che per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi al seguente numero verde di pronto intervento: 800 590705.