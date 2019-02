Lavori all'acquedotto di Vittorio Veneto, prevista la chiusura al traffico di via Galilei

Il comando della Polizia Locale comunica che via Galilei sarà chiusa al traffico dal 18 al 23 febbraio. L’interruzione della circolazione inizierà alle ore 8 del mattino e proseguirà fino alle ore 17.30 del pomeriggio. Il provvedimento si rende necessario a causa di una serie di interventi di allacciamento all’acquedotto che comporteranno scavi fino al centro della strada. "Il blocco dei veicoli in questi casi è sempre la miglior soluzione per garantire la sicurezza delle maestranze e per consentire di condurre a termine i lavori nel minor tempo possibile" fa sapere il Comune. Il traffico diretto in centro sarà deviato da Via Perucchina verso Via Buonarroti e Via Dante. I residenti in zona potranno circolare in Via Scossore, a senso unico in direzione Sud-Nord. Per tutta la durata dei lavori verrà invertito il senso unico di circolazione di Via XXIV Maggio, con direzione Via Scossore - Via Galilei. Ai soli residenti sarà consentito accedere a Via Galilei, momentaneamente a doppio senso di circolazione, esclusivamente da Via XXIV Maggio, fatte salve le esigenze di sicurezza del cantiere.