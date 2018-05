Nuovi lavori sull'Alemagna: in arrivo dieci giorni di senso unico alternato

CONEGLIANO Anas comunica che, da mercoledì 16 a venerdì 25 maggio, lungo la statale 51 “di Alemagna” sarà istituito il senso unico alternato tra i comuni di Conegliano e Vittorio Veneto.

La limitazione si è resa necessaria per consentire l’intervento di risanamento della pavimentazione stradale e sarà in vigore nella fascia oraria compresa fra le ore 20 e le 7 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi tra il chilometro 0,700 e 18,500 della statale. Lungo la tratta oggetto del provvedimento saranno inoltre in vigore i nuovi limiti di velocità fissati a 50 e 30 Km/h oltre al divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale sarà consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.